15 000 евро награден фонд на "Маратон Бургас 2026"с участието на атлети от 26 държави

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Около 2500 атлети от 26 държави ще участват в третото издание на "Маратон Бургас 2026" в неделя.

Сред тях ще има и множество професионални състезатели, между тях от водещите страни в маратонското бягане.

Общият награден фонд е в размер на 15 000 евро, съобщи за "24 часа" главният организатор Анатоли Илиев. Първенците на класическите 42 км при мъжете и жените ще приберат по 2000 евро.

"Между тях има бегачи от сериозен международен калибър от Етиопия, Кения и Мароко. Очертава се много солидно състезание", призна Анатоли Илиев. Спортното събитие, което все повече набира скорост и авторитет ще бъде на няколко дистанции, като първата е масово бягане на 1 км за деца и техните родители.

Другите дисциплини са на 5, 10, 21 и 42 километра. Първите стартове на площад "Тройката" в морския град в неделя ще бъдат дадени в 9 часа.

На 21 и 42 км атлетите ще стартират 60-минути по-късно.

Финалът пак е на площад "Тройката", като награждаването на двете най-дълги дистанции ще бъде след 15 часа.

Заради маратона ще бъде въведена временна организация на движението в централна градска част на Бургас и к/с "Лазур" на 15 ноември, неделя от 7 до 16,30 часа, включително и цялостно затваряне на някои улици, по които преминава маршрутът на маратонците.

Организатори са община Бургас, Българска федерация по лека атлетика и Министерството на младежта и спорта, с помощта на спонсори.