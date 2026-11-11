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България до 19 г. стартира европейската квалификация с 6:0 над Гибралтар в Стара Загора

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Снимка: Startphoto.bg

Юношеският национален отбор на България до 19 години започна с победа участието си във втория кръг на квалификациите за европейско първенство, след като се наложи с 6:0 над връстниците си от Гибралтар.

Двубоят се игра на стадион „Берое" в Стара Загора, където ще бъдат и другите два мача на състава, воден в момента от Тодор Янчев.

Хеттрик днес наниза Емилиян Гогев (9, 18, 36). Точни бяха още Алекс Тунчев (25),
Даниел Манолев (63) и Кристиян Горянов (79).

В другия мач от групата, който се игра в Сливен, Латвия победи Молдова с 3:1.

В следващата си среща от квалификациите България излиза срещу Латвия в събота от 16,00 часа. За да се класират за третия кръг от европейските квалификации, нашите момчета трябва да спечелят своята група.

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