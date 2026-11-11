Националките победиха Хърватия в мач от европейските квалификации

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Националният отбор на България по баскетбол за жени се наложи 91:74 над Хърватия като домакин в Самоков в среща от първия кръг в група J от втория етап на квалификациите за европейското през 2027 година. Така нашите оглавиха временното класиране заедно с европейския вицешампион Испания.

Селекционерът Таня Гатева избра в титулярната петица да започнат Гергана Иванова, Карина Константинова, Борислава Христова, Радостина Димитрова и натурализираната американка Кайла Хилсман.

За националките през настоящия квалификационен прозорец предстоят още едно домакинство - срещу четирикратния европейски шампион Испания на 14 ноември, и гостуване на Чехия три дни по-късно.

Първите два отбора във всяка група ще се класират за Евробаскет 2027 и ще се присъединят към четирите домакина Белгия, Финландия, Литва и Швеция.