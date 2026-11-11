Вицешампион с ЦСКА 1948 пое "Марек"

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Александър Александров е новият старши треньор на "Марек", обявиха от клуба. 40-годишният специалист с прозвище Алвеша ще води отбора от Дупница в съботния мач от Втора лига срещу "Черноморец".

Александров бе начело на елитния ЦСКА 1948 и класира тима на второ място в Първа лига миналия седон.

Това лято изведе отбора до отстраняване на "Спартак" (Търнава) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а в последствие отпадна от гръцкия гранд "Панатинайкос" след продължения.

В продължение на няколко години Александър Александров работи в ЦСКА 1948, като последователно е водил третия, втория и първия отбор.

Той заменя легендата на "Марек" Анжело Кючуков, който не успя да постигне добри резултати.

В момента дупничани са на 13-о място в класирането с 18 т.