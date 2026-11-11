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Ейса води Григор в дома на прочут мексикански художник

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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В Мексико Сити Ейса Гонсалес запозна Григор Димитров със свои приятели и всички заедно отидоха на ресторант, където се развихри купон с местни певци и много танци. Нашият тенисист успя да намери ритъма и обясни на останалите от компанията, че в България има много различни танци, а накрая остави послание с благодарност за добрата храна.
В Мексико Сити Ейса Гонсалес запозна Григор Димитров със свои приятели и всички заедно отидоха на ресторант, където се развихри купон с местни певци и много танци. Нашият тенисист успя да намери ритъма и обясни на останалите от компанията, че в България има много различни танци, а накрая остави послание с благодарност за добрата храна.

Ейса Гонсалес изпълнява специалната програма, която е подготвила за Григор Димитров в родната си страна.

Двамата са в Мексико, където най-добрият български тенисист се запозна със семейството на своята приятелка. Актрисата обаче заведе бившия №3 и в къщата на прочутия художник Диего Ривера. Той е популярен основно със стенописите си по сгради, както и с бурния си личен живот. Един от браковете му е с неговата не по-малко ексцентрична сънародничка и художничка Фрида Кало.

“Исках да му покажа всичко, което е типично за Мексико. Затова отидохме в къщата на Диего и в историческия център на града. Всичко бе невероятно, той се включи и в традиция като лимпия (пречистване от отрицателната енергия с помощта на местен шаман). Искахме да посетим моите близки точно сега - преди края на годината, защото после всеки продължава с професионалните си ангажименти. За мен е много важно, че той дойде”, коментира Ейса.

Самият Григор бе впечатлен от посрещането и мексиканската кухня.

“Всичко бе фантастично, направо невероятно. Изключително гостоприемни хора, а храната тук е сред най-добрите в света”, сподели Димитров. От няколко дни в социалните мрежи върви негово послание с покана за предстоящата открита тренировка, която ще направи с фенове в луксозен хотелски комплекс в Пасадена (САЩ).

В Мексико Сити Ейса Гонсалес запозна Григор Димитров със свои приятели и всички заедно отидоха на ресторант, където се развихри купон с местни певци и много танци. Нашият тенисист успя да намери ритъма и обясни на останалите от компанията, че в България има много различни танци, а накрая остави послание с благодарност за добрата храна.

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