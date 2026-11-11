Никола Цолов май ще скара големите шефове

От “Ред Бул” искат българския пилот веднага във Формула 1, “Рейсинг Булс” предпочитат Лоусън

Никола Цолов е един от пилотите, за които се говори и пише най-много в последно време. Причината е, че все още не е ясно дали Българския лъв ще получи титулярно място във Формула 1 за следващия сезон.

Бъдещето на нашия пилот предизвиква различни мнения сред началниците в “Ред Бул”. Ръководството на фирмата настоява Никола да влезе в световния шампионат веднага. От “Рейсинг Булс”, където единствено не е ясен съставът за 2027 г., май предпочитат да задържат Лиъм Лоусън, който и в момента е в дъщерния отбор. Според “Ред Бул” тимът от Фаенца трябва да остане място за развитие на млади таланти и Цолов да има възможност да покаже на какво е способен. Друго решение няма да бъде прието положително от висшето ръководство.

В крайна сметка шефът на “Рейсинг Булс” Алан Пърмейн е човекът, който ще има последната дума. Лоран Мекис, който ръководи “Ред Бул”, намекна, че няма намерение да се бърка.

След като участва в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико с автомобил на “Рейсинг Булс” и зае престижното 12-о място (най-напред от пълните дебютанти), Цолов получи нова възможност. Той започна двудневен частен тест на пистата “Хунгароринг” край Будапеща. Автомобилът е модел от миналата година с двигател “Хонда”, а точно такъв Никола вече кара на “Имола” през август. Тестът на полуизсъхналото трасе заради хладното и влажно време в унгарската столица отново е по програмата TPC (Testing of Previous Cars).

На Никола му предстои и довършване на сезона във Формула 2, където е втори в генералното - само на 7 точки от лидера Рафаел Камара. Бразилецът вече кара за “Хаас” във Формула 1.

В подкрепа на Лоусън отново се изказа Гюнтер Щайнер. Според бившия шеф на “Хаас”, а преди това в “Ягуар” и “Ред Бул” новозеландецът е потенциален световен шампион, но за да се случи това, трябва да получи подходящия автомобил и да напусне “Ред Бул”.

“Не допускам, че Лиъм отново ще премине от “Рейсинг Булс” в “Ред Бул”. Ако това не се случи, той губи шансове за световна титла. Надявам се, че поне ще го запазят в “Рейсинг Булс”, заяви Щайнер.

Неотдавна Пърмейн определи Цолов (той е в академията на “Ред Бул”) като следващия на опашката за място във Формула 1. Новобранецът Арвид Линдблад не влиза в сметките, защото се смята, че е сигурен в отбора и за догодина. Аргументите в полза на Лиъм Лоусън обаче не са за пренебрегване. Със своите 89 точки новозеландецът е №1 от пилотите извън най-добрите четири отбора. 14 от тези точки бяха спечелени за “Ред Бул”, където той замени контузения Исак Хаджар за три състезания. Лоусън обаче е с огромния принос “Рейсинг Булс” да е с шансове за първи път от създаването си да завърши в топ 5 на крайното класиране при конструкторите. А това е много важно, защото след края на сезона парите във Формула 1 се разпределят точно според подреждането при конструкторите, а не при пилотите.