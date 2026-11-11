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"Левски" отпадна по пътя към Шампионската лига, среща швейцарци за купата на CEV

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Николай Желязков говори на момчетата си по време на почивка.
Николай Желязков говори на момчетата си по време на почивка. Снимка: Startphoto.bg

Волейболният ни първенец при мъжете "Левски" отпадна от квалификациите за Шампионската лига след 0:3 (20:25, 25:27, 23:25) като домакин на "Младост" (Загреб) в реванша от втория кръг и загуба 1:3 в Хърватия преди седмица.

Така волейболистите на старши треньора Николай Желязков се местят във втория по сила континентален турнир за купата на CEV, където се включват във 1/16-финалите.

Там съперник ще е швейцарският „Шьоненверд". Първият мач в София ще е в периода 8 - 10 декември. Реваншът е насрочен за 6 януари догодина.

Шансът дуелът да поеме по друг сценарий за "сините" бе във втората част, когато водеха с 22:17. Тогава обаче започна обрат, изразил се в 10:3 за гостите и това със сигурност се отрази на столичани.

Най-резултатен за тях с 14 точки беше Кристиян Титрийски (1 блок).

Капитанът Тодор Скримов добави 13 (1 ас).

Николай Желязков говори на момчетата си по време на почивка.

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