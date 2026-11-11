Българският "Халкбанк" пребори "Фенербахче" и е на 1/2-финал за купата на Турция

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Воденият от бившия ни национален селекционер Радостин Стойчев "Халкбанк" със звездния ветеран Матей Казийски и национала Денислав Бърдаров се пребори за влизане в топ 4 на турнира за купата на Турция при волейболистите.

Тимът на българите пребори в Анкара гранда "Фенербахче" с 3:2 (26:24, 23:25, 26:28, 25:23, 15:9) в четвъртфиналите.

Така "Халкбанк" ще срещнат в 1/2-финалите друг голям клуб - "Галатасарай".

Бърдаров завърши с 12 точки, а Казийски - с 6, като и двамата бяха сменяни.

Бразилецът Дарлан Соуса се развихри с 38 точки (3 аса) за домакините.