Бившият треньор на “Лудогорец” №1 от германските в Европа

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Класация на “Кикер”, направена след спирането на първенствата заради ноемврийската пауза за националните отбори, отново показва, че макар и за кратко, през “Лудогорец” е минал много читав треньор.

Авторитетното издание подреди според резултатите в първенствата 10-те германски треньори, които в момента работят в чужди шампионати от топ 10 на Европа.

Лидер е Томас Райс. На 16 септември той напусна “Лудогорец”, а на следващия ден бе представен като нов треньор на турския елитен “Трабзон", в чиито редици се подвизава звезда от много висок калибър - египетският нападател Мохамед Салах.

Оттогава германецът, за когото разградчани получиха 1 млн. евро, води новия си тим в 6 срещи от комшийското първенство. Футболистите на Райс спечелиха всичките, за да се преместят от деветото място на второто. Изостават с 3 точки от временния лидер и актуален шампион “Галатасарай”.

С максимално възможните 3 точки средно на мач Райс изпреварва голямо име. Начело на испанския гранд “Барселона” Ханзи Флик има 2,75 точки до момента в Примера дивисион, където е лидер.

Трети с 2,20 точки средно, но на мач е 33-годишният Фабиан Хюрцелер, под чието ръководство “Брайтън” заема второто място в английската Висша лига.

В класацията на “Кикер” за немските треньори има още 2 български връзки.

На 5-ата позиция с 1,45 точки средно на мач е Един Терзич, който през лятото пое испанския “Атлетик” (Билбао). Негов помощник е работилият успешно 5 г. в школата на “Байерн” Петър Гайдаров.

6-и се нарежда Даниел Фарке със средно 1,40 т. в “Лийдс”. В състава на английския тим е националът Илия Груев.