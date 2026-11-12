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САЩ искат Гуардиола за заместник на Почетино

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САЩ искат Гуардиола за заместник на Почетино

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

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Пеп Гуардиола
Пеп Гуардиола

Пеп Гуардиола може да застане начело на националния отбор на САЩ на мястото на Маурисио Почетино.

Аржентинецът, който води сега янките, е пред подпис с английския гранд "Манчестър Юнайтед".

Според The Athletic Американската футболна федерация разглежда Гуардиола като основен фаворит за селекционер на тима.

Отбелязва се, че бившият наставник на „Манчестър Сити", "Байерн" и "Барселона" не е планирал да се завръща към треньорската професия в близко бъдеще, но работата в САЩ би могла да представлява интерес за него.

Пеп Гуардиола

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