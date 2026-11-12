Нова победа и рекорд за Мирра Андреева на финалите

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Мирра Андреева продължава да гази в заключителния турнир на женската асоциация.

В Индиън Уелс руската тенисистка изоставаше 1:4 срещу бившата №1 Арина Сабаленка (Блрс), но след серия от 11 поредни гейма спечели 6:4, 6:0 и се класира за полуфинал при дебюта си.

Така шампионката от "Ролан Гарос" стана първата със сетове на нула в два поредни мача в турнира.

В същата предварителна група Елина Свитолина (Укр) измъкна 3:6, 6:2, 6:2 с Каролина Мухова (Чех) и запази шансове да продължи. Това обаче минава през задължителна победа над Сабаленка.