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Нова победа и рекорд за Мирра Андреева на финалите

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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Дебютантката Мирра Андреева (вляво) отнесе и бившата №1 в света Арина Сабаленка на "Мастърс". Снимка: Ройтерс
Дебютантката Мирра Андреева (вляво) отнесе и бившата №1 в света Арина Сабаленка на "Мастърс". Снимка: Ройтерс

Мирра Андреева продължава да гази в заключителния турнир на женската асоциация. 

В Индиън Уелс руската тенисистка изоставаше 1:4 срещу бившата №1 Арина Сабаленка (Блрс), но след серия от 11 поредни гейма спечели 6:4, 6:0 и се класира за полуфинал при дебюта си. 

Така шампионката от "Ролан Гарос" стана първата със сетове на нула в два поредни мача в турнира. 

В същата предварителна група Елина Свитолина (Укр) измъкна 3:6, 6:2, 6:2 с Каролина Мухова (Чех) и запази шансове да продължи. Това обаче минава през задължителна победа над Сабаленка. 

Дебютантката Мирра Андреева (вляво) отнесе и бившата №1 в света Арина Сабаленка на "Мастърс". Снимка: Ройтерс

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