Закръгленият Зюле пиел по 3 бири на ден и хапвал бургери

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Ималият винаги проблеми с теглото си Никлас Зюле (31 г.) разкри, че по време на кариерата си в „Хофенхайм", "Байерн" и „Борусия" (Дортмунд) хич не е бил режимлия, което бе видно.

Бившият германски национал пиел по 3 бири на ден и хапвал често в „Макдоналдс".

Защитникът прекрати професионалния си път след миналия сезон с общо 398 мача (18 гола, 14 асистенции) и 49 двубоя за бундестима.

С екипа на „Байерн" печели Шампионската лига, 5 титли и 2 купи на Германия. В момента рита за аматьорския „Тифенбах".