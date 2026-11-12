Никой с №10 в Аржентина за идните 2 мача

Според един от най-известните футболни инфлуенсъри Фабрицио Романо нито един играч на аржентински национален отбор няма да носи фланелка с номер 10 по време на ноемврийската международна пауза.

Легендарният екип е вакантен за Аржентина, откакто Лионел Меси се оттегли от националния отбор през октомври.

Старши треньорът Лионел Скалони реши, че никой играч няма да носи фланелка с номер 10 засега. Решението кой да бъде следващият ще бъде взето по-късно.

През септември беше съобщено, че атакуващият полузащитник на “Комо” Нико Пас ще получи фланелката с номер 10. Появиха се обаче и спекулации, че тя може да отиде и при Лаутаро Мартинес от “Интер”

На 14 и 17 ноември Аржентина играе два приятелски мача съответно срещу Уругвай и Коста Рика. Бившият играч и треньор на “Реал” (Мадрид) Хорхе Валдано обаче заяви, че класическият № 10 във футбола е застрашен от изчезване.

“Отборите обикновено имат един играч, на когото е позволено да се отклонява от строгите насоки на треньора. Не е задължително да е Меси - може да е технически надарен играч с известна доза въображение, способен да помогне на отбора да се освободи от нормата. Това е от полза дори за треньор, който щателно практикува отборните движения”, смята световният шампион с Аржентина от 1986 г.

“Футболните академии, където всичко е изградено върху методология, започват да разбират, че има специални играчи, които трябва да бъдат защитени. Понякога те са толкова специални, че надхвърлят самата система, като Ламин Ямал. Той прекара не знам колко години в “Ла Масия”, но запази собствената си индивидуалност”, твърди Валдано.