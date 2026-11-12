Банско отново ски курорт №1 у нас

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Банско за 14-и пореден път спечели титлата “Най-добър ски курорт на България” в допитването на World Ski Awards.

В рамките на същото допитване “Кемпински Хотел Гранд Арена Банско” бе обявен за “Най-добър ски хотел на България”, а наградата за “Най-добро ски шале на България” бе присъдена на “Шале Жора” отново в Банско. От своя страна, хотел “Мусала” в Боровец спечели приза за “Най-добър бутиков ски хотел на България”.

Тазгодишното онлайн гласуване се проведе на официалния сайт на организацията в периода от 22 юни до 9 октомври.

Това проучване е най-мащабното в зимния бранш и едно от най-широкообхватните в световен мащаб. Победителите се определят чрез анонимен вот, в който участват както професионалисти от ски сектора, туроператори, туристически агенти и медии, така и самите туристи.

