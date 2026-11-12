Канадец спря втората ракета на България в Ноксвил

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Тенисистът ни Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Ноксвил, Тенеси (САЩ), с награден фонд 107 000 долара.

23-годишният българин отстъпи с 3:6, 3:6 на №7 в схемата и №165 в световната ранглиста Лиъм Драксъл (Канада) след час и 33 минути игра.

Нестеров пропусна два шанса за пробив във втория гейм на мача, а в следващия загуби подаването си. Българинът допусна още един пробив в деветия гейм и загуби първия сет с 3:6. Във втората част националът изостана с 0:2, но успя да изравни за 2:2. Драксъл обаче проби отново за 5:3, а след това затвори мача на собствен сервис.

За класирането си за втория кръг Пьотр Нестеров заработи 6 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 282-ро място.