ЦСКА и Столичната лекарска колегия с обща инициатива за здравето на младите спортисти

Академия ЦСКА и Столичната лекарска колегия подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към профилактиката и грижата за здравето на децата, занимаващи се със спорт.

Партньорството беше официално обявено днес на пресконференция, проведена в залата за пресконференции на стадион „Българска армия". Основен акцент в съвместната инициатива ще бъдат организирането и провеждането на профилактични медицински прегледи на младите футболисти от Академия ЦСКА.

От страна на ЦСКА в събитието участваха ръководителят на Академията Бойко Величков и координаторът на Академия ЦСКА, ЦСКА II и ЦСКА III Петър Занев. Столичната лекарска колегия беше представена от своя председател д-р Ваньо Видков, д-р Асен Меджидиев - доскорошен председател на организацията и основател на програмата „Детско здраве", както и д-р Явор Пукалски - детски ортопед-травматолог, началник на Отделението по детска ортопедия и травматология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" и участник в програмата „Детско здраве".

Сътрудничеството е поредна стъпка в последователните усилия на ЦСКА за осигуряване на възможно най-добри условия за развитие на младите футболисти. Клубът вярва, че грижата за подрастващите спортисти не се изчерпва единствено с тренировъчния процес и спортните резултати, а включва и отговорно отношение към тяхното здраве, правилното им развитие и профилактиката.

Чрез обединяването на опита и експертизата на двете организации ще бъдат създадени допълнителни възможности за медицинска грижа и превенция, защото здравето на децата винаги трябва да бъде на първо място.