Никола Цолов няма да е пилот във Формула 1 догодина

Никола Цолов ще трябва да почака за място във Формула 1.

Българският пилот имаше огромни шансове да бъде привлечен в "Рейсинг Булс", но отборът от Фаенца все пак предпочете по-опитния Лиъм Лоусън, който е с огромен принос за петото място във временното класиране при конструкторите. Новозеландецът ще е в екип отново с британеца Арвид Линдблад.

За Цолов остава възможността да е трети пилот в "Рейсинг Булс" и е много възможно да бъде изпратен да кара в японската формула. На Никола му предстои да довърши сезона във Формула 2 с "Кампос рейсинг", като в момента е втори в генералното класиране.