Хванаха 17-годишен щангист от „Марица“ с допинг на държавното първенство

Нарушение на допингправилата е установено при 17-годишния щангист Николай Дончев от пловдивския клуб „Марица". Положителната проба е дадена по време на държавното първенство по вдигане на тежести в Пловдив в началото на октомври. Случаят е потвърден от Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), а в следващите дни се очаква да бъде обявен официално и от Националния антидопингов център.

Дончев участва в категория до 75 кг и завършва на второ място с двубой от 196 кг (81 кг в изхвърлянето и 115 кг в изтласкването). С голяма преднина титлата в състезанието, проведено в зала „Милен Добрев", печели Алекс Мертири от „Русе" с 239 кг (105 и 133 кг).

17-годишният състезател има спечелени титли от държавни първенства при кадетите, както и бронзов медал от европейското първенство за кадети в Солун през 2024 г. Ако допингнарушението бъде официално потвърдено, го очаква наказание от минимум две години.

Междувременно проверка в Търговския регистър показва, че новото ръководство на БФВТ все още не е вписано. Преди месец и последният клуб, който обжалваше решенията на общото изборно събрание – „Христо Бъчваров" (Сливен), оттегли иска си. Така отпадна пречката пред вписването на новия президент Асен Златев и неговия управителен съвет.

Очаква се промяната в ръководството да бъде отразена в регистъра до края на ноември. Дотогава де юре начело на федерацията продължава да бъде Стефан Ботев.