ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечките в зооцентъра в Добрич вече са в зимен сън ...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

"Юнайтед" уволни Карик

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

2184
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Майкъл Карик Снимка: Ройтерс
Майкъл Карик Снимка: Ройтерс

"Манчестър Юнайтед" обяви очакваното решение да освободи мениджъра Майкъл Карик.

Бившият халф на английския гранд стигна до уволнение след срамния старт на сезона, който стана причина за първи път от 40 години "червените дяволи" да са в зоната на изпадащите на Висшата лига.

"Юнайтед" ще плати компенсация от 10 млн. долара на федерацията на САЩ, за да вземе селекционера на янките Маурисио Почетино за заместник на Карик.

Той пое тима от "Олд Трафорд" през януари и го изведе до третото място във Висшата лига, печелейки 12 от последните 17 мача за сезона.

Настоящият обаче започна кошмарно, като с едва 8 точки от 10 срещи "Юнайтед" е 18-и.

Аржентинецът Почетино е водил в Англия "Саутхемптън" и "Тотнъм".

Майкъл Карик Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората