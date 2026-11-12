"Юнайтед" уволни Карик

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"Манчестър Юнайтед" обяви очакваното решение да освободи мениджъра Майкъл Карик.

Бившият халф на английския гранд стигна до уволнение след срамния старт на сезона, който стана причина за първи път от 40 години "червените дяволи" да са в зоната на изпадащите на Висшата лига.

"Юнайтед" ще плати компенсация от 10 млн. долара на федерацията на САЩ, за да вземе селекционера на янките Маурисио Почетино за заместник на Карик.

Той пое тима от "Олд Трафорд" през януари и го изведе до третото място във Висшата лига, печелейки 12 от последните 17 мача за сезона.

Настоящият обаче започна кошмарно, като с едва 8 точки от 10 срещи "Юнайтед" е 18-и.

Аржентинецът Почетино е водил в Англия "Саутхемптън" и "Тотнъм".