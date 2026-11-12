Роналдо ще играе себе си в сериал

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41-годишният звезден нападател на саудитския "Ал Насър" Кристиано Роналдо продуцира сериал с име Day 1-s, в който португалецът ще играе самия себе си.

Това 5-кратният носител на "Златната топка", който наскоро приключи кариерата си в националния отбор заради скандал със селекционера Жорже Жезуш, обяви в инстаграм.

Заснемането вече е стартирало.

Сериалът ще бъде посветен на света на английския футбол, погледнат през погледа на влиятелен агент, чиято роля се изпълнява от актьора Деймиън Люис.

Роналдо има 2 престоя в Англия, в който носи фланелката на "Манчестър Юнайтед". Първият го изстреля в "Реал" (Мадрид), а вторият беляза началото на залеза на кариерата му.