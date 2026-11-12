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САЩ спряха националите до 17 г. за световното в Катар

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Футболната федерация на САЩ оттегли националния отбор до 17 г. от световното първенство в Катар (19 ноември - 13 декември) от съображения за сигурност.

В официално писмо до играчите и техните клубове ръководният орган обяви, че прекратява подготвителния лагер. Решението се позовава на предупреждението от ниво 3 на Държавния департамент на САЩ, което препоръчва на американските граждани да преосмислят пътуванията си до Катар поради риск от въоръжен конфликт и атаки на хутите в региона.

На финалите в Катар янките трябваше да са в група с Черна гора, Чили и Алжир.

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