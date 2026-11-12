Зверев и Шелтън ще повторят финала на US Open, но в Торино

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Повторение на финала от US Open ще могат да гледат зрителите на финалите на АТП в Торино.

Причината е, че шампионът от последния за сезона турнир по тенис от "Големият шлем" и водач в ранглистата Александър Зверев (Гер) и Бен Шелтън (САЩ) са в една предварителна група. Другите двама в "Джон Макенроу" са Артюр Фис (Фр) и испанският мегаталант Рафаел Ходар.

В група "Иван Лендъл" ще играят Карлос Алкарас (Исп), Данил Медведев (Рус), Флавио Коболи (Ит) и Франсес Тиафо (САЩ).

Мачовете в Италия започват в неделя. Носителят на титлата и звезда на домакините Яник Синер няма да участва заради контузия.