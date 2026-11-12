Официално: Никола Цолов ще е резервен пилот във Формула 1 догодина

Никола Цолов все пак ще е резервен пилот във Формула 1 през следващия сезон. Това обявиха преди минути от Редбул Рейсинг.

По-рано днес отборът от Фаенца обяви, че ще запази настоящия си състезателен тандем Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад.

Няколко часа по-късно стана ясно, че Цолов ще е резервен пилот в двата отбора на Редбул през новия сезон - Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App Racing Bulls F1 Team.

В момента Цолов прави втората си серия тестове на болида на Рейсинг Булс от миналата година на пистата „Хунгароринг".

Той ще бъде първият българин на такава висока позиция във Формула 1.

Интригата между Цолов и Лоусън през последните седмици беше сериозна, но въпреки това новозеландецът се утвърди като най-добрия пилот извън кралската четворка на Ред Бул, Макларън, Ферари и Мерцедес.

"Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от развитието и представянето му през последните няколко години. Фактът, че се бори за шампионската титла във Формула 3, а сега е сред претендентите за титлата във Формула 2 още в първия си пълен сезон, говори много за неговите качества и решителност", каза ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис.

„Също толкова силно впечатление ни правят неговата зрялост, подходът му към състезанията и желанието му непрекъснато да се учи и да се усъвършенства. Вярваме изключително много в потенциала на Никола и виждаме в негово лице пилот, когото очаква много обещаващо бъдеще във Формула 1. Назначаването му на тази позиция е израз на доверието ни в него и на ангажимента ни да продължим да подпомагаме развитието му.

„През 2027 година основната ни цел ще бъде да му осигурим необходимия опит, подготовка и подкрепа, за да бъде готов да се състезава във Формула 1 като следваща стъпка в кариерата си.

„Засега обаче Никола има още една важна задача за изпълнение във Формула 2. Пожелаваме му успех в последните два кръга от сезона и ще го подкрепяме докрай в битката за шампионската титла", добави шефът на Биковете.