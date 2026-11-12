Никола Цолов: Щастлив съм, но амбицията ми е ясна - искам да бъда пилот от Формула 1

Никола Цолов бе обявен официално за резервен пилот на "Ред Бул", като ще изпълнява тази задача и в "Рейсинг Булс".

Българския лъв направи и официален коментар.

"Много съм щастлив и благодаря на "Ред Бул", че ми дават такава възможност. Още с присъединяването ми към отбора на младите пилоти чувствам страхотната подкрепа и се развих като състезател и личност. Кариерата ми тръгна нагоре невероятно бързо и дължа много на всеки, който повярва в мен и ми помогна да стигна дотук. Моята амбиция е ясна - искам да бъда пилот във Формула 1. Възможността да прекарам предстоящата година в подготовка за следващата стъпка е невероятна и вълнуваща. Уверен съм, че с подкрепата на отбора и натрупания опит ще се подготвя максимално добре за място на стартовата решетка във Формула 1, когато настъпи времето за това. Знам, че имам още много да уча, но съм готов да работя здраво, за използвам всяка възможност и давам всичко за отбора. За момента най-важното е да завърша сезона във Формула 2 възможно най-добре", сподели Цолов.

Ето и мнението на Лоран Мекис, шеф на отбора на "Ред Бул".

"Никола е изключително талантлив млад пилот и сме много впечатлени от резултатите му в последните години. Битката за титлата във Формула 3 и сегашното предизвикателство във Формула 2 през първия му пълен сезон говорят много за неговите способности и амбиция. Това, което наистина ни впечатли, е неговата зрялост, отношението му към състезанията и желанието да продължи да се учи и да става по-добър. Вярваме силно в потенциала на Никола и смятаме, че е пилот с голямо бъдеще във Формула 1. Обявяването му за резервен пилот е доказателство за нашето доверие в него и гаранция, че ще продължим да работим за неговото развитие. За 2027 г. нашата цел е да му вдъхнем увереност и да му осигурим условията и подкрепата, от които има нужда, за да е готов за Формула 1. За момента Никола има важната задача да завърши сезона във Формула 2. Желаем му успех във финалните два кръга и ще го подкрепяме в битката за титлата", коментира французинът.