УЕФА пак глоби сурово "Левски" по 2 параграфа

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УЕФА отново глоби "Левски" заради провинения в мач от турнирите.

"Сините" отнесоха 2 санкции в общ размер на 44 000 евро и частично затваряне на стадиона (условно) за следващ домакински мач от Лига Европа заради инциденти около срещата в София срещу полския "Ягелония", спечелена от домакините с 1:0.

Преди началото само бърза намеса на стюарди и полиция предотврати бой между фенове на "Левски" и тези на гостуващия тим между секторите "В" и "Г" на Националния стадион "Васил Левски.

20 000 евро е глобата за Левски заради безредици по трибуните и хвърляне на предмети.

Още 24 000 евро идват по друг параграф, който се превръща в традиционен и клубът от "Герена" явно не може да се справи с него - блокиране на пътеките между блоковете и секторите от публиката.

Освен това УЕФА постанови частично затваряне на стадиона (блокове 32 и 33) за следващия мач от турнирите, в който "Левски" е домакин. Изпълнението е условно се отлага за изпитателен срок от 2 г.