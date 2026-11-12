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Талантът ни Иван Иванов с категорична победа за старт във Вале до Лобо

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Иван Иванов СНИМКА: БФТенис
Иван Иванов СНИМКА: БФТенис

Тенис талантът ни Иван Иванов записа категорична победа при старта на турнира във Вале до Лобо (Португалия) с награден фонд 30 хиляди евро.

18-годишният варненец, който е поставен под №7, победи местния квалификант Вашку Леоте Прата с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Иванов стартира силно и поведе с 5:1 след два пробива, допусна единият да бъде върнат, но все пак затвори сета с 6:3. Във втората част той дръпна с 5:1 и 30:15, когато срещата беше прекъсната заради дъжд. Няколко часа по-късно при доиграването Иванов взе двете му необходими разигравания и спечели срещата.

Следващият съперник на нашето момче ще бъде друг португалец - Жоао Домингеш.

Иван Иванов СНИМКА: БФТенис

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