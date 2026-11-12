Треньорът на България разясни защо не е повикан Кристиян Димитров

Националният ни тим посреща Исландия утре вечер от 21,45 ч в Пловдив в предпоследния си мач от Лигата на нациите.

Островитяните са първи с 8 точки, следват Естония (6), България (4) и Люксембург (3).

"Обстановката е добра, има отговорности и работна етика.

В тези два дни обърнахме внимание както на играта с топката, така и на играта срещу нея. Хубаво е, че създадохме ситуации, но негатив е, че и допуснахме такива пред нашата врата в последните два мача.

Изправяме се срещу отбор, който може да вкарва голове. Ще акцентираме върху компактността. Когато загубим топката, трябва да бъдем по-осторожни. Акцентирахме върху нещата, които се получиха в мача с Люксембург (бихме 2:0)", заяви на пресконференцията преди мача с Исландия временният селекционер Атанас Рибарски.

Той разясни защо капитанът на националния отбор от мачовете през миналия прозорец Кристиян Димитров сега не е извикан.

"В последния мач в Люксембург той не можа да вземе участие, а след това не игра и за клубния си отбора ("Левски").

За всеки един футболист, който се намира в този разширен списък, преди всичко е важно на колко процента би бил готов да играе и в двата мача. Факторите, които се вземат предвид, са както от гледна точка на състезателя, така и от тази на отбора.

При група от 21 полеви състезатели и трима вратари не можем да вземем всички.

Това позволява да се даде шанс на по-млади момчета и да се търси дълбочина в състава. Имаме по-малко от една година до европейските квалификации. Така че, до тогава това са хората, включително и той. Надяваме се до тогава да имаме по-ясна представа на кого може да се разчита", обяви Рибарски и обърна внимание върху отсъствието на друг защитник - Валентин Антов.

"За съжаление, малко са играчите, които играят в топ 5 първенствата (Антов е част от италианския елитен "Монца"). Той се връща след контузия и влезе в последните 11 мача само един път. Чух се с него. Надявам се да започне да играе. Без значение кой ще е селекционер, той е страхотна опция и би бил много ценен за съблекалнята", сподели Рибарски и допълни, че няма проблеми с контузени състезатели.