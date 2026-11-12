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Илия Груев: Срещу Исландия трябва да се защитаваме компактно и да се възползваме от шансовете си напред

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Илия Груев е разперил ръце при упражнения на официалната тренировка в Пловдив преди Исландия.
Илия Груев е разперил ръце при упражнения на официалната тренировка в Пловдив преди Исландия. Снимка: Startphoto.bg

На пресконференцията преди утрешното домакинство от Лигата на нациите освен селекционерът Атанас Рибарски бе и капитанът от последния двубой на България - 2:0 в Люксембург, Илия Груев. През последния уикенд той записа първо участие за сезона в английската Висша лига с екипа на "Лийдс", след като се възстанови от травма.

"Добре се чувствам. Влизам все повече в ритъм и съм доволен, че пак съм тук с националния отбор. Зарадвах се, че направих първата крачка пак да играя за "Лийдс" във Висшата лига. Надявам се да получавам все повече минути", започна 26-годишният опорен халф.

"Мисля, че стартирахме добре в Рейкявик (там Атанас Илиев изпусна чисто положение при 0:0, а после паднахме 0:3). Имахме възможности да вкараме. Ако бяхме вкарали първия гол, мачът можеше да се развие по друг начин.

Важно е да сме концентрирани във всичките 90 минути. Да не допускаме грешки. Да защитаваме компактно и мисля, че ако успеем и се възползваме от нашите възможности, имаме шанс да победим Исландия", каза още Груев.

Националният отбор ще изиграе последния си мач от това издание на Лигата на нациите в Естония на 16 ноември.

Илия Груев е разперил ръце при упражнения на официалната тренировка в Пловдив преди Исландия.

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