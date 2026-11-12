България до 17 г. падна 1:3 от Сърбия преди дуела с Кристиано Роналдо-младши

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 1:3 от Сърбия в първия си двубой от квалификациите за eвропейското първенство през 2027 година. Срещата се игра в Келуш, Португалия, след като първоначално беше отложена с ден заради неблагоприятните метеорологични условия.

Воденият от Светослав Петров тим допусна два гола през първото полувреме. Филип Лазович откри резултата в 17-ата минута, а Михайло Банкович удвои преднината на Сърбия в 29-ата. В продължението на двубоя Павле Прийович отбеляза трети гол.

В 70-ата минута резервата Александър Никифоров се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле след подаване на Марк Илков за 1:2.

В другата среща от групата домакините на квалификацията от Португалия разбиха с 4:0 аутсайдера Андора.

Именно Португалия, в чийто състав е синът на Кристиано Роналдо и негов пълен адаш, е следващият съперник на България на 14 ноември от 17,00 часа българско време, като този мач ще се окаже решаващ за класирането в следващия етап. Първите два отбора в групата продължават към същинските квалификации, а 3-ият и 4-ият слизат в Лига В на кампанията.

На 17 ноември нашите срещат Андора.