ЦСКА с революционно решение за развитието на юношеската си школа (обзор)

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“Червените” подписаха меморандум със столичната колегия на Българския лекарски съюз за юношите си

“Това е революционно решение. За първи път се случва в българския футбол и спорт”, заяви д-р Асен Меджидиев, след като ЦСКА подписа меморандум за сътрудничество между школата си и столичната колегия на Българския лекарски съюз.

Той присъства на подписването не в качеството си на подуправител на здравната каса, а като бивш председател на колегията и един от основателите на кампанията “Детско здраве”. Тя стартира преди 14 години в един кабинет в “Пирогов”, а вече нейните специалисти са обходили 30 града и са прегледали над 30 000 деца.

“За нас това не е реклама, а кауза. Наистина е най-добре този меморандум да се използва по-рядко. Финансов аспект няма, защото не трябва да се забравя, че детското здраве в България е безплатно”, отбеляза д-р Меджидиев.

Меморандумът обхваща всички аспекти на здравето, но най-вече ранната профилактика и превенцията, отбеляза д-р Ваньо Витков, който е председател на столичната колегия.

Ортопедът д-р Явор Пукалски отбеляза, че най-важното е да се предотвратят сериозните травми.

“Това е само една от стъпките, които предприемаме, за да осигурим най-добрите условия в школата.

През самата школа и терените вече имаме и система за следене на оценките не само в спортното училище, но и в другите училища. Имаме договор за застраховки на децата”, обясни шефът на школата Бойко Величков.

ЦСКА е бил инициатор на контакта с лекарската колегия. След това е имало срещи, на които е присъствал и Христо Стоичков освен представители на клуба, начело с изпълнителния директор Вангел Вангелов.

Лекарите разгледаха и част от реновирания “Българска армия” и се впечатлиха от стадиона.