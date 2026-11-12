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Александър Везенков задмина легенда на "Олимпиакос"

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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Александър Везенков продължава да колекционира рекорди. 

Българската звезда в баскетбола вече е най-добрият реализатор в историята на "Олимпиакос" в Евролигата. 

Бившият най-полезен играч в турнир №1 на Стария континент задмина легендата Василис Спанулис още в първата четвърт при разгрома 101:72 над "Дубай". Везенков завърши с 20 точки (общо 3569), а гръцкият играч има 3552. 

"Олимпиакос" е с баланс 8:3 от началото на сезона. Другата седмица има двоен кръг в Евролигата. Във вторник шампионът гостува на израелския "Макаби" в Кипър, а в петък в Атина е голямото дерби с "Реал" (Мадрид). 

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