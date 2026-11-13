Хари Кейн вече №1 и по мачове за Англия

Хари Кейн със сигурност ще помни до края на живота си 2026 г.
След успехите с германския гранд "Байерн" на домашна сцена, бронзовият медал на световното с Англия и "Златната обувка" 33-годишният нападател стана и №1 по мачове за Англия.
При 2:1 над Хърватия в мач от Лигата на нациите, игран в Лондон, капитанът Кейн записа двубой №126 за родината на футбола.
Така той остави втори легендарния вратар Питър Шилтън.
В историческия мач на "Уембли" в Лондон Кейн донесе победата с 2:1 след гол от дузпа. Той е негов 92-и за Англия. Той е рекордьор и по този показател, като вторият Уейн Руни има 53 попадения.