Откриха мемориалния балереф на Феро в Ловеч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният бранител на четвъртите в света Петър Хубчев и кмета на Ловеч Страцимир Петков официално откриха мемориалния барелеф в памет на Ферарио Спасов. Събитието се състоя на Градския стадион в Ловеч, по съответния протокол и полагащите се почести.

Прилежащото към съоръжението тренировъчно игрище пък ще бъде кръстено на името на наставника, отишъл си нелепо от този свят в престъпна катастрофа точно преди три години.

Всички клубове, свързани с професионалната кариера на Феро като футболист и треньор, уважиха церемонията. Наред с БФС, венци положиха и представители на "Литекс", както и елитните ЦСКА, "Ботев" (Пд), "Спартак" (Варна) и "Дунав" (Русе).

Втородивизионните "Спартак" (Плевен), "Монтана", "Берое" и "Етър" също засвидетелстваха своята признателност, наред с аматьорските "Чавдар" (Троян), "Севлиево", "Левски" (Лом) и Галата.

Да уважат Спасов дойдоха една дузина негови бивши съотборници от времената на "Осъм" и "Лекс". Тук беше и трикратният „Футболист N:1 на България" Ивелин Попов, който винаги споменава с добро треньора, помогнал му в тежък период от престоя му в "Литекс".

Идеята за барелеф на Феро бе инициирана и реализирана от Фондация „Футболни ветерани Ловеч, на която Хубчев е почетен президент. Финансирането стана с дарения от гражданите на Ловеч по време на благотворителен „звезден" мач през септември.

Изработването на монумента бе дело на известния местен скулптор Спас Дочев, а градоначалникът и целият Общински съвет единодушно гласуваха и одобриха начинанието.

"Името на Ферарио Спасов обедини цял Ловеч. Просто всички си стиснаха ръцете в името на тази кауза и доведоха до успешен завършек едно добро и полезно дело - без значение на поколения, спортни и политически пристрастия, без да се стига до нелепи спорове, заяждания и скандали по институциите.

Това напълно се отъждествява с личността на Феро – скромен, благ, смирен и усмихнат човек, за който едва ли има някой да каже лоша дума. Където и да е работил, той е оставил добри приятели.

Благодарим на всички, които спомогнаха той да получи едно достойно отношение и благодарност за всичко, което е направил за ловешкия и българския футбол", заявиха от Управителния съвет на Фондацията.