Почина легендата на бургаския футбол Дражо Стоянов

На 73 години е починал Дражо Стоянов, един от най-големите вратари в историята на Бургас, съобщиха от "Черноморец". Той е получил втори инсулт в четвъртък вечерта.

Стоянов започва кариерата си в "Черноморец", но след това е привлечен от ЦСКА. Дебютира за "червените" като резерва на Стоян Йорданов срещу "Волов" през 1973 г. Шампион за сезон 1972/1973 и двукратен носител на купата с ЦСКА. Но при наличието на Стоян Йорданов и Йордан Филипов не може да се утвърди в състава и се прибира в Бургас.

Вторият престой на Стоянов в "Черноморец" продължава 6 сезона до 1980 г. В тях записва 50 мача в "А" група и 27 мача в "Б" група. През лятото на 1980 г. преминава в градския съперник "Нефтохимик". Играе за отбора в продължение на 10 години. Рекордьор по мачове за "Нефтохимик" в Б група – 277, като на сметката си има и един отбелязан гол във втория ешелон.