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Линдзи Вон показа какво са извадили лекарите от крака ѝ

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Лекар показва какво е извадено от крака на Линдзи Вон. Снимка: instagram.com/lindseyvonn/
Лекар показва какво е извадено от крака на Линдзи Вон. Снимка: instagram.com/lindseyvonn/

42-годишната скиорка Линдзи Вон претърпя успешно операция №9 след тежкото падане на олимпийските игри през февруари в Милано/Кортина.

Американската звезда получи сложна фрактура на левия пищял, а по-късно разкри, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.

„Отне повече от 5 часа, за да бъдат премахнати всички пластини и винтове от крака ми", разкри Линдзи в инстаграм.

Отстраняването на имплантите ще позволи на хирурзите да изградят наново предната кръстна връзка на коляното на Вон, скъсана при тренировка още преди олимпиадата.

За нея предстои възстановяване между 6 и 9 месеца, през които костите трябва да зараснат след изваждането на винтовете.

Вон заяви още, че със сигурност иска да се върне на пистата.

Лекар показва какво е извадено от крака на Линдзи Вон. Снимка: instagram.com/lindseyvonn/

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