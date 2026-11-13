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Алберт Попов и Калин Златков откриват сезона със слалом за Световната купа в Леви

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Алберт Попов и Калин Златков откриват сезона със слалом за Световната купа в Леви
Алберт Попов и Калин Златков откриват сезона със слалом за Световната купа в Леви

Топ алпиецът ни Албер Попов и вторият ни по сила състезател Калин Златков ще открият сезона в Световната купа на 15 ноември. Двамата ще стартират в първия за сезона слалом, който ще се проведе по традиция в Леви (Финландия). БНТ и Евроспорт ще излъчат и двата манша (11 и 14 ч бълг.вр.) на живо. Попов и Златков се подготвяха през последните 10 дни в Кабдалис (Шв), където тренираха заедно с най-добрите слаломисти от Световната купа.

Алберт Попов и Калин Златков откриват сезона със слалом за Световната купа в Леви

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