Бившият треньор на "Лудогорец" иска да вземе в Турция ас на разградчани

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Халфът на "Лудогорец" и националния отбор на Кабо Верде Дерой Дуарте може да премине в турския "Трабзон" срещу 2,5 милиона евро, съобщават комшийски издания.

Германският треньор на отбора от южната ни съседка Томас Райс, бе начело на разградчани до 16 септември (бе откупен срещу 1 млн. евро от "Трабзон") и явно е харесал футболиста.

Очаква се преговорите да се проведат на 26 ноември в София, когато "Трабзон" гостува на ЦСКА в Лигата на конференциите. От "Лудогорец" обаче вероятно ще поискат по-висока сума за Дуарте, който има договор с клуба до 2028 година.

27-годишният полузащитник пристигна при "орлите" през 2024 г. от нидерландския "Фортуна" (Ситард).