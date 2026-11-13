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Почетино подписва с "Юнайтед" за 2,5 години

Симеон Демирев

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Манчестър Юнайтед" и Маурисио Почетино ще се обвържат за срок от две години и аржентинецът ще поеме вакантния мениджърски пост след паузата за международни мачове, съобщава „Атлетик". Двете страни вече са постигнали споразумение, а първият мач на новия треньор ще бъде срещу "Ливърпул" на 22 ноември.

Почетино има действащ договор с Футболната федерация на САЩ, но той ще бъде прекратен срещу компенсация в размер на 12 милиона щатски долара. Очаква се това да бъде обявено по-късно днес, в петък, когато аржентинецът има насрочена пресконференция преди срещата с Хаити.

Според различни информации Футболната федерация на САЩ иска да привлече на мястото на аржентинеца Хосеп Гуардиола, който е свободен след края на престоя си в "Манчестър Сити".

СНИМКА: РОЙТЕРС

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