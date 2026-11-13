"Левски" с нов директор

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„Левски" обяви назначаването на Енрико Пареше на позицията Футболен директор. Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност.

В тясно сътрудничество със спортния директор и старши треньора, Енрико Пареше ще ръководи дейността на трансферния пазар и ще осигурява изпълнението и.

Енрико притежава богат опит в елитни европейски клубове, сред които „Рома", „Милан", „Торино" и „Рен". Притежава богата експертиза в изграждането и управлението на структури за скаутинг и привличане на играчи.

Преди да се присъедини към ПФК „Левски", той заема позицията Head of Scouting в италианския клуб „Торино", където изигра ключова роля в проектирането и внедряването на скаутската структура в клуба, управлението на международната скаутска мрежа и координация на скаутския екип.

От 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 година работи като международен скаут в италианския гранд „Милан", с насоченост към пазара в Европа и Южна Америка.

От 2017 до 2019 и от 2021 до 2024 година е главен международен скаут на друг италиански гранд – „Рома", където управлява процесите по скаутинг и изгражда на вътрешноклубна система за анализ на данни, предназначен за оценка на играчи.

От 2024 до 2025 година работи във френския клуб „Рен", където ръководи дейностите по международен скаутинг и разработва и внедрява стратегия за привличане на играчи на клуба.

ПФК „Левски" приветства Енрико Пареше и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля в клуба.