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Световният ни шампион Иван Иванов на 1/4-финал в Португалия

Симеон Демирев

Симеон Демирев

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Иван Иванов Снимка: БФТенис
Иван Иванов Снимка: БФТенис

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка във Вале до Лобо (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишният варненец, който е поставен под номер 7 на основната схема, осъществи обрат срещу представителя на домакините Жоао Домингеш с 2:6, 6:2, 6:3 за час и 57 минути на корта.

След като двамата тенисисти си размениха по един убедителен сет, Иванов стартира решаващата трета част с пробив и три поредни гейма. До края Домингеш не успя да отговори и така младият българин завърши своя обрат.

Следващият съперник на 459-ия в света Иван Иванов ще бъде третият поставен Павел Лагутин (Русия), който е 390-и в ранглистата на АТП.

Иван Иванов Снимка: БФТенис

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