УЕФА даде като пример за вдъхновение съдбата на нов български национал

УЕФА публикува на сайта си материал, посветен на дебютанта на новия национал Георги Лазаров от "Черно море" и пътя, през който е минал, за да стигне до първия отбор на България.

"Дебютната повиквателна за мъжкия национален отбор е специално постижение за всеки футболист, но за Георги Лазаров има още по-специално значение. От 2-годишна възраст Лазаров носи апаратче, след като губи слуха си, когато е само на 2 месеца. Но този проблем никога не намалява амбицията му да преследва кариера в професионалния футбол", стартира статията.

В материала се посочва, че заради любовта си към играта на родения в Пловдив Лазаров избира да не му бъдат поставени импланти, които биха му попречили да стане професионален футболист.

"Да бъда повикан в мъжкия отбор на България е много специален момент както за мен, така и за цялото ми семейство, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло през всички тези години", споделя 22-годишният нападател на варненци.

В края на материала Лазаров, чиято съдба може да служи за вдъхновение, отправя и своето послание към следващото поколение и особено към младите хора, които днес се сблъскват с подобни трудности и предизвикателства: "Бих искал да кажа на всички тях само едно нещо - да продължават да мечтаят и да знаят, че животът е пълен с трудности, но най-важното е никога да не се отказват."