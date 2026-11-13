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Трио титуляри от "Черноморец" пропускат мача с "Марек" в Дупница

Велизар Маджаров

Велизар Маджаров

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Снимка: "Черноморец"
Снимка: "Черноморец"

Трио титулярни футболисти на "Черноморец" пропускат мача от 16-ия кръг във Втора лига като гости на "Марек" при дебюта на новия треньор на дупничани Александър Александров- Алвеша, назначен преди дни.

Двубоят е в събота от 14,30 часа в Дупница. Наказания ще изтърпяват Уелисон Корея и Николай Желязков, заради червени картони в екшън мача срещу "Янтра" завършил 3:3.

Ростислав Костенски е ангажиран с националния отбор до 19 години, който играе европейски квалификации срещу Гибралтар, Латвия и Молдова.

"Вярвам, че имаме достойни заместници, между които Жозе Драме, който имаше проблеми с пръст на крака", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Черноморец" Ангел Стойков.

Президентът на клуба д-р Спасимир Иванов ще спази традицията да отпуска безплатен автобус за феновете на отбора при гостуванията на "акулите".

Снимка: "Черноморец"

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