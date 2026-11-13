В Койнаре откриха балканското по крос кънтри

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В град Койнаре се откри Балканското първенство по крос кънтри, в което участват отбори от десет държави - България, Румъния, Малта, Гърция, Хърватия, Израел, Украйна, Сърбия, Молдова и Турция. Състезателите са разпределени в шест възрастови групи - девойки и младежи до 20 години, до 23 години, и мъже и жени над 23 години.

Преди официалното откриване, което се състоя на сцена в близост до състезателното трасе в спортния комплекс на града, се проведе пресконференция с участието на кметовете на община Червен бряг и град Койнаре Атанас Атанасов и Денислав Динов, президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов и българската национална състезателка по лека атлетика Милица Мирчева.

Изпитвам гордост от това, което сте направили – община Червен бряг, Кметство Койнаре и Българската федерация по лека атлетика, каза Карамаринов, който отправи специални благодарности за организацията на шампионата към председателят на Клуб по лека атлетика (КЛА)„Спартак" – Койнаре Данаил Ненков.

Своята благодарност към домакините отправи и Георги Павлов, който подчерта, че това състезание е едно мини европейско първенство, тъй като в балканската федерация вече членуват 22 държави.

За отговорността и честта да се организира и проведе в община Червен бряг такова важно международно спортно събитие говориха Атанас Атанасов и Денислав Динов. Кметът на общината подчерта, че усилията им са в инвестиции в спортна инфраструктура.

Убеден съм, че ще имаме два дни, изпълнени с изключително богати емоции. Надявам се на изключително добри успехи на нашите състезатели, да ни представят добре пред света, да покажем наистина, че може и малките населени места, и малките държави като България да се отбележим на световната карта на спорта, каза Атанасов.

На финала на пресконференцията бяха връчени плакети от името на Българската федерация по лека атлетика, КЛА „Спартак" – Койнаре и Община Червен бряг.

Официалното откриване се състоя с представяне на отборите на участващите десет държави и концертна програма.

Стартовете са утре сутринта, а в следобедните часове се очаква награждаването на победителите.