Дакота Дичева идва в Бургас

Дакота „Dangerous" Дичева е почетният гост на MAX FIGHT 67. На 28 ноември най-добрата жена в ММА за 2024 г. ще бъде част от една паметна вечер за българския спорт в зала „Младост" в Бургас.

Световната шампионка на PFL в категория муха за 2024 (вече MVP под ръководството на небеизвестният ютюбър Джейк Пол) е едно от най-разпознаваемите лица в света на бойните спортове. На професионалния ринг Дичева е с перфектна статистика – 16 победи, 12 от които с нокаут и 1 със събмишън, като е без нито една загуба.

Българо-британката е първата в историята на Professional Fighters League, която печели Световната титла (2024 г.), след като е била носител на регионална такава (PFL Europe, 2023 г.). Дакота Дичева е първата британка световна шампионка по ММА, а победата в турнира на PFL през 2024 г. ѝ осигури и наградния фонд от 1 милион долара.

Следващата цел пред нея е да си върне световната титлата. Очаква се тя да получи възможността да се бие за пояса на MVP през февруари, като опонент ще ѝ бъде действащата шампионка Джена Бишъп, над която вече има победа. Дакота е на финалната права от процеса си на възстановяване, след контузия на двете ръце, която получи в последната си битка.

В същото време Джейк Пол, собственикът на MVP и един от най-известните хора в социалните мрежи, не крие колко високо цени Дичева: „Дакота е абсолютна ММА звезда! Тя е лицето на женския ММА в световен мащаб и скоро ще бъде по-известна и от Ронда Раузи". MVP цели да се превърне в основния конкурент на UFC през следващата година, като тя е сред основните бойци в проекта.

Успехите в клетката ѝ носят световно признание, като ежегодно оглавява класациите на най-големите международни медии. ESPN я обявява за най-добрата състезателка по MMA извън UFC за 2024 г. и я поставя на второ място в класацията си „30 бойци под 30 години" за 2025 г. Тя е и „Боец на годината при жените за 2024" на USA Today.

Постиженията ѝ в бойните спортове обаче започват много преди нейната кариера в смесените бойни изкуства. Тя е световна шампионка за юноши по муай-тай и доказан медалист в кикбокса. Едва на 17-годишна възраст е избрана и за млад спортист на годината от Daily Mirror и Sport England.

Дакота Дичева е родена в Англия през 1998 г. Баща ѝ Иво Дичев е от Самоков, а майка ѝ Лиса Хауърд е многократна световна шампионка по кикбокс, откъдето идва и страстта ѝ към бойните спортове. Тя открито заявява българските си корени и ги представя с гордост, като често излиза на ринга с българския и британския флаг, с което подчертава двете си националности.

Дакота „Dangerous" Дичева се завръща в България за MAX FIGHT 67 - гала вечер, която ще остане в историята на бойните спортове. България ще има своя нов шампион в професионалния бокс, турнирът за Купа „Свети Никола" дебютира, а изключително силното международно участие ще кулминира в подглавната битка на вечерта в муай-тай спектакъл с ММА ръкавици.