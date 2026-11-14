Легендарният Жилбер Грес накарал Трифон Иванов да скочи от втория етаж и да дойде на тренировка

Петър Александров беше нашият Килиан Мбапе, обяви за "24 часа" именитият французин, с когото и Арсен Венгер е ставал шампион

Малко след като Пеневата чета разплака “петлите” на “Парк де пренс” на 17 ноември 1993 и направи фурор на световното в Америка през 1994 г., един френски треньор има удоволствието да работи с двама от българските герои. Той е емблематична фигура за френския и швейцарския футбол, футболен учител на Арсен Венгер. Те са Трифон Иванов и Петър Александров – обичани момчета от златното поколение на българския футбол, които веднага след триумфа на Мондиал 1994 се събират да играят заедно в швейцарския “Ксамакс” (Ньошател). Техен треньор е утвърдилият се като най-успешен наставник в историята на клуба Жилбер Грес. В специално интервю за “24 часа” френската легенда и бивш национален селекционер на Швейцария се връща към сезон 1994/1995 в ,,Ксамакс”, когато голмайстор на швейцарското първенство става “неговият” Петър Александров, а стожер в отбраната е “неговият” Трифон Иванов. За българската връзка и футболните си успехи един от треньорите, олицетворение на тоталния футбол, говори с удоволствие за българските читатели.

Паметна снимка от сезон 1994/1995 на “Ксамакс” - Петър Александров с легендарния Лайош Детери (вляво), който е избиран за най-добър футболист в родната си Унгария, в Гърция и в Швейцария. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Като футболист Жилбер Грес печели две шампионски титли на Франция с “Олимпик” (Марсилия) през 1971 и 1972 г. Триумфира два пъти за Купата на Франция - с родния си “Страсбург” през 1966 и с “Олимпик” (Марсилия) през 1972 г. През 1971-а печели и Суперкупата на Франция с марсилския клуб.

Като треньор извежда “Страсбург” до шампионската титла във Франция през 1979 г. Именно под негово ръководство Арсен Венгер играе за “Страсбург” и става шампион, а впоследствие Грес разказва, че потенциалът на Венгер за мениджър си е личал още тогава. Арсен тренирал и резервите, докато играел за първия отбор, а от 1981 г. стартира треньорската му кариера с юношите на “Страсбург”. Жилбер Грес пък продължава своя треньорски прогрес с “Ксамакс” (Ньошател). Той е двукратен шампион на Швейцария (1987 и 1988) и три пъти триумфира със Суперкупата на Швейцария (1987, 1988 и 1990 г.). През сезон 1999/2000 печели и Купата на Швейцария, този път начело на ФК “Цюрих”. Но сега е време да говорим за българската му връзка и “Ксамакс”.

През лятото на 1994 г. стратегът от Страсбург застава начело на “червено-черните” за трети път. А в състава си има току-що превърналите се в абсолютни герои на България с националния отбор Трифон Иванов и Петър Александров. През сезон 1994/1995 Иванов записва 20 мача за ,,Ксамакс”, в които вкарва 3 гола. Роденият в Карлово Александров изиграва 30 мача и отбелязва 24 гола, с което става голмайстор на швейцарската Суперлига и помага на ,,Ксамакс” да достигне до бронзовите отличия в елитното първенство на Швейцария.

“Трифон Иванов винаги беше

много учтив и уважителен към мен

Когато седеше и аз се приближавах към него, за да го поздравя и да му стисна ръката, той винаги се изправяше не за да ме очарова, а от форма на уважение, която изпитваше към мен. От друга страна, трябва да се каже, че той беше малко странен характер. Например, по време на физическата подготовка той тичаше, но сякаш не се раздаваше напълно, даваше около 70% от себе си. Това беше Иванов, когото познавах. Иначе беше много приятен човек и смея да твърдя, че направи една страхотна кариера в Швейцария и на международната сцена”, разказва Грес за Трифон.

Елзаският специалист сподели интересна история с Туньо: “Веднъж имахме тренировка в 16 часа. Беше станало вече 16:05, но Иванов все още не бе дошъл, а той винаги идваше навреме. Затова му звъннах и му казах: “Скъпи ми Иванов, имаме среща и тренировка в 16:00, а вас още ви няма.” А той ми отговори: “Тренер, не мога да направя нищо,

жена ми отиде да пазарува,

заключи ме в апартамента

и взе ключовете

със себе си. Сега не мога да изляза.” Попитах го на кой етаж живее, а той ми каза, че е на втория. И тогава му казах: “В такъв случай скачайте през прозореца и идвайте.” След това по мои спомени той се появи на тренировката с 1 час закъснение. Това беше Трифон Иванов, понякога малко ме изненадваше.”

Трифон Иванов с екипа на “Ксамакс” (Ньошател) през сезон 1994/1995 - веднага след историческия поход на България на световното първенство по футбол в САЩ.

Какво ли значи легендарен френски треньор да сравни свой футболист с настоящата мегазвезда на Франция и “Реал” (Мадрид)? А ако сравненият с Мбапе е българин? Безценно!

“Петър Александров

беше голмайсторът

Той беше Килиан Мбапе на нашия отбор. Беше атакуващият играч от класа. Желаният нападател. Като човек той беше много културен, много мил и нямах проблеми с него. В нападение винаги беше опасен и вкарваше голове, но когато противникът владееше топката, беше по-малко ангажиран. Това беше единствената лека критика, която имах към него по това време. В нападение той беше безупречен. Той беше човек, който наистина обичаше футбола, и водихме много разговори за футбол с него. Видях се отново с Александров десет години след сезон 1994/1995. Мога да кажа, че винаги сме водили приятни разговори. Като цяло и Алексадров, и Иванов бяха футболисти, с които нямах проблеми, защото бяха истински професионалисти”, споделя Жилбер Грес, който на 17 декември ще стане на 85 г.

Петър Александорв като нападател на “Ксамакс”

Той е описван като един от символите на ,,тоталния футбол”, въведен и приложен от Ринус Михелс, когато е треньор на ,,Аякс”, националния отбор на Холандия и ,,Барселона” през 70-те години на миналия век.

Това е тактика, при която всеки играч може да заеме позицията на друг на терена. По този начин даден тим може да напада и да се брани с 10 души едновременно. Именно с този стил на игра Грес обяснява успехите си като треньор на ,,Ксамакс”.

“В продължение на 20 години

не допуснах загуба в

домакинските си мачове

в евротурнирите

с нито един от отборите, които водех. Първо, със ,,Страсбург” и по-късно с “Ксамакс” (Ньошател). През това време посрещнахме едни най-великите отбори. Например с “Ксамакс” победихме “Реал” (Мадрид) у дома с 2:0. В Ньошател работих с играчи, които се отличаваха с физическите си качества, техническите си умения и футболната си интелигентност. Разполагах с играчи, които притежаваха огромни качества, и играехме футбол, който някои хора сравняваха с този на Гуардиола. Модерен футбол, в който, когато притежавахме топката, всеки футболист се втурваше в атака, когато я губехме, всички се връщаха в защита, включително и нападателите. Спомням си как победихме ФК ,,Цюрих” с 8:0 през сезон 1985/1986 и ФК ,,Базел” с 9:1 у дома през сезон 1987/1988. А те бяха много класни отбори по онова време. На практика свикнахме да печелим, защото физически бяхме готови, технически отборът беше много добър и имах играчи, които правеха жертви на тренировките, за да бъдат в оптимална форма за мачовете. За нас дори не беше изненада, че печелихме мачове срещу големите отбори. Изненадата беше, когато не побеждавахме.”

Под ръководството на елзаския селекционер тази взискателност се превръща в ключа към най-големите успехи на ,,Ксамакс” в евротурнирите. През сезоните 1981/1982 и 1985/1986 отборът от Ньошател достига до 1/4-финалите на Купата на УЕФА, а през 1987 и 1988 г. достига до 1/8-финалите на Купата на европейските шампиони.

Двете най-паметни вечери в историята на ,,Ксамакс” (Ньошател) са на 19 март 1986 г. и на 21 октомври 1988 г. В първата възпитаниците на Жилбер Грес

побеждават с 2:0

,,Реал” (Мадрид)

на ,,Стад де ла Маладиер” в мач реванш от 1/4-финалите на Купата на УЕФА. Сред звездите на “кралския клуб” тогава са Уго Санчес, Емилио Бутрагеньо, Маноло Санчис, Хорхе Валдано... Въпреки победата ,,Ксамакс” не успява да навакса изоставането си от първата среща, загубена с 0:3 на Бернабеу, и отпада с общ резултат 2:3. Две години по-късно, в първия мач от осминафиналите за Купата на европейските шампиони у дома швейцарският първенец

побеждава с 2:1

“Байерн” (М)

на Юп Хайнкес, в чийто състав блестят имената на Лотар Матеус, Андреас Бреме и Клаус Аугенталер, а на вратата е Жан-Мари Пфаф. В реванша възпитаниците на Жилбер Грес записват поражение с 0:2 на ,,Олимпиащадион” и отпадат от надпреварата. Въпреки това тези европейски вечери край Ньошателското езеро остават завинаги в съзнанието на френския специалист. Елзасецът ни разкри една спорна ситуация от мача с ,,Реал” (Мадрид) през 1986 година, която според него е попречила на неговите футболисти да елиминират бъдещия шампион в Купата на УЕФА:

,,В този 1/4-финал бяхме елиминирани не от ,,Реал” (Мадрид), а от съдията. В първия мач на ,,Бернабеу” при резултат 1:0 за “Реал” имахме пряк свободен удар. Всичко беше наред, директен удар и гол. Изравнихме и се зарадвахме, но изведнъж съдията наду свирката, отмени гола и отсъди повторно изпълнение на свободния удар. Така и не разбрахме защо. Ако съдията беше признал този гол, щяхме да отстраним ,,Реал” (Мадрид), но той ни попречи да го направим”, спомни си той.

Жилбер Грес разказа и за легендарните двубои на “Ксамакс” (Ньошател) с “Хамбургер” и “Байерн” (Мюнхен):

,,През сезон 1981/1982 играхме срещу ,,Хамбург” в 1/4-финалите на Купата на УЕФА. Тогава в Хамбург играеше Бекенбауер. През 1982 г. ,,Хамбургер” стана шампион на Германия, а година по-късно триумфира в Купата на европейските шампиони срещу ,,Ювентус” с Мишел Платини. Първо играхме срещу тях в Хамбург и ги водихме с 2:1 през второто полувреме. Дон Гивънс тогава отбеляза изключителен гол за 1:1, но за съжаление, загубихме с 2:3. После, у дома, за съжаление, не успяхме да отбележим този гол, който щеше да ни класира на 1/2-финалите. Играхме като равен с равен с ,,Хамбургер” и дори заслужавахме да се класираме, но, за съжаление, не отбелязахме у дома и завършихме 0:0.

,Когато играхме срещу ,,Байерн” (Мюнхен), казах на футболистите си, че на терена сме 11 срещу 11, и знаех, че разполагах с много добър отбор, така че всичко беше възможно. Бяхме само на една минута от това да елиминираме ,,Байерн” (Мюнхен), който разполагаше в състава си с Матеус, Аугенталер и още куп други класни футболисти. Една минута преди края на мача в Мюнхен все още се държахме и почти се бяхме класирали, но допуснахме гол практически в заключителните минути и след това бяхме елиминирани. Но у нас ги победихме 2:1. Това беше отборът на ,,Ксамакс” (Ньошател)”, завърши с гордост разказа си стратегът от Страсбург.