Чиликов оглежда португалци за зимната селекция на "Дунав"

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Старши треньорът на "Дунав"(Русе) Георги Чиликов ударно оглежда на видео играчи за зимната селекция на отбора.

Повечето са португалци, предложени му от агенти, с които е в близък контакт още от периода на бургазлията, когато риташе за "Национал" (Мадейра).

"Имам нужда от подсилване на две позиции. През зимния трансферен период е много трудно, но се надявам да докараме в Русе поредния Билал Салах", призна пред "24 часа" Георги Чиликов.

Самият Салах е на финалната права от възстановяването си след операция на кръстни връзки на коляното.

Испанецът вече се включва в отборните тренировки с топка, но на щадяш режим. През идващата седмица, заедно с другия опериран Денислав Минчев отиват на контролни прегледи във Велико Търново.

"Дунав" няма да играе контролен мач през уикенда, но в съботния ден от 11,30 часа Чиликов прави двустранна игра.

Няма да се включи централния защитник Хосе Кабаркас, който пострада на мача с "Левски" и още не е готов за игра.

Следва двудневна почивка за "драконите" и първа тренировка за седмицата във вторник преди мача с "Лудогорец" от 15-ия кръг в Първа лига на 23 ноември в Разград.