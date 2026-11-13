Чиликов оглежда португалци за зимната селекция на "Дунав"

Старши треньорът на "Дунав"(Русе) Георги Чиликов ударно оглежда на видео играчи за зимната селекция на отбора.
Повечето са португалци, предложени му от агенти, с които е в близък контакт още от периода на бургазлията, когато риташе за "Национал" (Мадейра).
"Имам нужда от подсилване на две позиции. През зимния трансферен период е много трудно, но се надявам да докараме в Русе поредния Билал Салах", призна пред "24 часа" Георги Чиликов.
Самият Салах е на финалната права от възстановяването си след операция на кръстни връзки на коляното.
Испанецът вече се включва в отборните тренировки с топка, но на щадяш режим. През идващата седмица, заедно с другия опериран Денислав Минчев отиват на контролни прегледи във Велико Търново.
"Дунав" няма да играе контролен мач през уикенда, но в съботния ден от 11,30 часа Чиликов прави двустранна игра.
Няма да се включи централния защитник Хосе Кабаркас, който пострада на мача с "Левски" и още не е готов за игра.
Следва двудневна почивка за "драконите" и първа тренировка за седмицата във вторник преди мача с "Лудогорец" от 15-ия кръг в Първа лига на 23 ноември в Разград.