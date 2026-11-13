Националите май са тъпи - като не разбираха треньора 0:3 от Исландия, като го разбраха - 0:5

След като успешно смениха поредния си треньор Александър Димитров, националите се скъсаха да обясняват, че не разбирали какво се иска от тях защото наставникът не можел. Явно обаче самите те са били достатъчно тъпи, след като не разбраха и новия си треньор Атанас Рибарски и бяха унижени с 0:5 от Исландия насред Пловдив. Все пък в Рейкявик паднахме само 0:3. Резултатът можеше и да е по-голям, но гредите в Пловдив спасиха два удара, точно толкова, колкото вратаря Даниел Наумов.

Присъдата на този отбор бе произнесена от феновете, които бяха под 500, въпреки топлото време. На мача бе дошъл дори Христо Стоичков в компанията на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо.

Гостите много бързо ни насметоха. Още в 17-ата минута Йоан Стоянов изпраска през краката Андри Гудьонсен и той вкара дузпата. След това резервата Хордур Магнусон ритна една топка напред, Ори Оскарсон надбяга защитата ни, все едно бяха забити колчета и направи 2:0.

Наставникът на гостите Арнар Гунлаугсон се подигра направо със селекцията на Рибарски, като си извади звездата Оскарсон на полувремето, за да си почива, след като нямаше смисъл да седи срещу безпомощните българи. Преди това направи и две принудителни промени. Рибарски, явно доволен, че е получил само два гола се реши да пусне само Марин Петков на почивката. И смело запази две смени за последните 5 минути, явно да запази резултата и да не пада шести гол.

Трите смени до почивката не спряха гостите. Стигна се и до "специалитетът" на националите - автогол на Емил Ценов в 52-ата минута. В 68-ата Гунаугсон вкара второто си попадение. И в 79-ата оформи хеттрика си и петичката във вратата на Наумов.

А на празния стадион "Христо Ботев" кънтеше рехаво "Оставка", което със сигурност не бе за треньора.

В целия мач България успя само един път уцели вратата на Валдимарсон, който спокойно можеше да изгледа мача на кафе в "Капана" и никой нямаше да забележи, че Исландия е без вратар.

И ако някой го интересува ни остава още един мач от Лигата на нациите срещу Естония в Талин. Естонците биха като гост Люксембург с 1:0 и така максималното ни класиране е третото място в групата. Защото Исландия е с 11 точки, Естония - с 9, а ние останахме с 4, но с 3 е Люксембург.

България: Даниел Наумов - Йоан Стоянов, Стефан Велков, Емил Ценов, Християн Петров - Адриан Краев, Илия Груев (85-Иван Панков) - Лукас Петков (85-Димитър Велковски), Георги Русев (62-Ивайло Чочев), Кристиян Балов (46-Марин Петков) - Атанас Илиев (62-Георги Лазаров).

Исландия: Хакон Валдимарсон - Виктор Палсон, Стефан Тейдур Тордарсон (9-Хордур Магнусон), Даниел Гретарсон (71-Арон Гунарсон), Логи Томасон - Микаел Егил Елертсон, Хакон Харалдсон, Исак Йоханесон (71-Гилфи Сигурдсон), Кристал Мани Ингасон (29-Арнор Сигурдсон) - Андри Гудьонсен, Ори Оскарсон (46-Бриньорфур Вилумсон).