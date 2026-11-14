Резервният пост на Никола Цолов му отваря вратите за куп отбори от Формула 1

Затворена ли е в момента вратата към Формула 1 за Никола Цолов?

Според някои коментари - да, но с уточнението, че като резервен пилот на “Ред Бул” и “Рейсинг Булс” българският пилот на практика е с още една крачка по-близо до мечтата си.

Цолов не стана титуляр в дъщерния отбор на австрийския гигант, тъй като от “Рейсинг Булс” предпочетоха да заложат на опита и доказаните качества на Лиъм Лоусън за партньор на британеца Арвис Линдблад. Благодарение на новозеландеца тимът от Фаенца в момента е пети при конструкторите.

Новото назначение на Цолов е логично продължение на привличането му в академията за млади таланти на “Ред Бул” през 2025 г. Мястото на резервен пилот и за двата тима му отваря пътя към участие в свободни тренировки - по правилник състезатели с подобен статут (новобранец с по-малко от три старта) трябва да получат възможността да карат и двата автомобила на съответния отбор в поне петъчни сесии в рамките на един сезон. Простите сметки показват, че Никола на теория може да стартира в 8 тренировки. Освен това ще бъде използван и за най-различни тестове като на гуми например.

Има обаче и друг момент. Като резервен пилот догодина Никола реално ще е във Формула 1, а през това време може да се отворят свободни места и в други отбори. Грубите сметки показват, че на поне 11 от сегашните пилоти в шампионата договорите изтичат в края на 2027-а.

Това са Джордж Ръсел и новият шампион Кими Антонели (“Мерцедес”), Оскар Пиастри (“Макларън”), Исак Хаджар (той всъщност е съотборник в “Ред Бул”), на Александър Албон (“Уилямс”), в това число влизат също Лоусън и Линдблад, легендата и двукратен шампион Фернандо Алонсо и на Ланс Строл (“Астън Мартин”), на Франко Колапинто (“Алпин”). До края на следващата година е и ангажиментът на Луис Хамилтън с “Ферари”, но ситуацията на носителя на 7 титли в Скудерията е по-особена. Официално договорът на британеца е за “няколко сезона”.

Най-спешната задача пред Цолов е да довърши шампионата във Формула 2, където 2 кръга преди края е втори в класирането на 7 точки от Рафаел Камара (Бр), който вече кара за “Хаас” във Формула 1. Ако спечели титлата, Никола и по правило няма да се състезава повече във Ф2.

“Моята амбиция е ясна - искам да бъда пилот във Формула 1. Възможността да прекарам предстоящата година в подготовка за следващата стъпка е невероятна. Уверен съм, че с подкрепата на отбора и натрупания опит ще се подготвя максимално добре за място на стартовата решетка във Формула 1, когато настъпи времето за това”, заяви Никола Цолов онзиден с характерното си, но много необходимо за успешна кариера самочувствие.