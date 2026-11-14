Александър Везенков: Гордея се, че съм легенда на “Олимпиакос”

Александър Везенков отдавна е любимец на феновете на “Олимпиакос”, но явно това не е достатъчно. Бавно и полека баскетболист №1 на България се превръща в легенда на “червено-белите”.

Бившият най-полезен играч на континента бе обявен за Краля на Пирея, след като стана най-резултатен за клуба в Евролигата. При това измести култово име като Василис Спанулис.

Везенков отбеляза 20 точки при разгрома на “Олимпиакос” 101/72 над “Дубай” в Атина. Още през първата четвърт голямата звезда на шампионите в турнир №1 на Стария континент поведе във вечната класация. Александър вече има общо 3569 точки (според някои статистики 3571) в мачовете от Евролигата, докато гръцкият идол е с 3552. Нещо повече - българският ас постигна рекорда в 251 мача за 8 сезона, докато Спанулис има 282 срещи за 12 сезона. Трети е Георгиос Принтезис с 3382 т.

“Гордея се, че вече съм сред легендите на “Олимпиакос”, но искам още трофеи. Сега трябва да поставя името си до това на Василис, едно от най-големите, дори най-голямото име в историята на Евролигата. Това е нещо специално. Най-важното са отборните титли, а аз ще казвам това до края. Когато дойдох тук, никога не съм очаквал това да се случи”, коментира Везенков. Той се пошегува със Спанулис, който в момента е начело на “Арис”, а утре бившият му клуб среща “Олимпиакос” в първенството на Гърция.

“Знам, че Василис се радва за мен. Той ще се радва до неделя следобед. Знам, че след това няма да си говорим известно време, но най-важна е победата”, каза Везенков.

Към момента през сезона той е със средни показатели от 19,1 точки, 5,9 борби и една асистенция на мач, заедно с коефициент на полезно действие 23,2 - най-високи в цялата лига. По резултатност единствено гардът на “Париж баскет” Надир Ифи е пред лидера на националния ни отбор с 20,8 т. средно на мач.

“Винаги е по-добре Везенков да е в твоя отбор, а не в този на съперника. Някои баскетболисти играят до 40 години. Саша, пожелавам ти още постижения и титли с “Олимпиакос” и да се наслаждаваш на баскетбола така, както го правиш”, заяви старши треньорът Георгиос Барцокас.

Във вторник Везенков и компания гостуват в Кипър на “Макаби” , а в петък е голямото дерби с “Реал”.