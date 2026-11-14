Първи претендент за шеф на таекуондото на мястото на Слави Бинев

„Имам подкрепата на голямата част от клубовете в българското таекуондо и уверението им, че ще ме подкрепят за председател на Българската федерация по таекуондо. Затова днес заявявам кандидатурата си", посочи пред медии в Пловдив Димитър Михайлов, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо и главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус".

Михайлов отбеляза постигнатите резултати в олимпийския спорт в последните години и бе категоричен, че с добър екип, ясни правила и с прозрачност в управлението на федерацията те могат да бъдат надградени и да се завоюват още повече успехи и престижни класирания.

„2027-а е изключително важна година за българското таекуондо, защото е предолимпийска. Предстоят участия в три световни първенства за мъже и жени, Световно първенство до 21 години, на което България ще бъде домакин и Световно първенство за кадети", заяви Михайлов. Той добави, че в момента имаме изключително силни мъжки и женски национални отбори с атлети, които имат реални шансове да вземат квоти директно чрез позицията си в олимпийския ранкинг. Това са Кимия Ализаде, Ерика Карабелева, Християн Георгиев, Станислав Митков, Стефан Стаменов, Омит Хосейни, Александра Георгиева.

Главният треньор на Таекуондо клуб „Рамус" заяви, че исторически успех за страната ни е класирането на Християн Георгиев за Grand Prix Final, където той е сред най-добрите 12 състезатели в света в олимпийската категория до 58 кг. Първите 5 от тях получават директна квота за Олимпийските игри, а в момента Християн Георгиев е 10-и. Разполагаме и с много млади състезатели, които всеки ден надграждат уменията си и наистина ги очакват много успехи в бъдеще.

„Аз се занимавам с таекуондо от петгодишен и съм минал целия път - от трениращ и национален състезател до шампион от международни състезания и организатор на едни от най-големите турнири в света. Затова ясно осъзнавам ролята на клубовете и това, че те са двигателят на Българската федерация по таекуондо. Нашата работа е да ги подпомагаме и да работим заедно с тях. Клубовете са основата на масовия спорт, а когато имаме масов спорт, имаме здраво и успешно общество и възможност бъдещите олимпийски шампиони да получат шанс за изява", акцентира Димитър Михайлов.

Той заяви, че ако бъде избран за председател, ще бъде направен одит, за да се установи какво е финансовото и организационното състояние на федерацията и какво наследява новото ръководство. По отношение на предстоящото извънредно Общо събрание на Българската федерация по таекуондо Михайлов посочи, че в Управителния съвет е обсъждана датата 12 декември т. г., а за място на провеждането - град Сливница.

„Не можем да отлагаме във времето избора на председател и на нов Управителен съвет, защото от това страда целият ни спорт. Колкото по-бързо има легитимно избрано ръководство, толкова по-добре за клубовете и състезателите", допълни той.

В същото време от федерацията обясниха някои неща за ситуацията:

Желаем да вземем отношение във връзка с внушенията и манипулациите, които излизат от един клуб.

1. На 10-ти или 11-ти ноември не е провеждано Общо събрание на Българската федерация по таекуондо. (Това е или лъжа, или липса на компетентност. И двете са еднакво опасни и вредни.)

2. Няма лица, представящи се за представляващи. Има законно избрани органи на Федерацията. Отново манипулация.

3. Ние спазваме правилата и поради това другата седмица е свикан Управителният съвет, който да вземе решение за точната дата, час и място на Общото събрание, тъй като той е единственият законен орган, който може да вземе решение относно свикването на легитимно Общо събрание на Българската федерация по таекуондо.

4. Не е потвърдено, че на 12.12.2026 г. ще се проведе Общо събрание на Българската федерация по таекуондо, тъй като, както казахме в т. 3, единственият орган, който може да вземе това решение, е Управителният съвет. Явно някой е решил да изземе функциите на Управителния съвет, което е много показателно.

5. Председателят на ТК „Рамус" е член на УС и е официално информиран за заседанието другата седмица. Затова публикациите от името на клуба очевидно не са обективни и не са в полза на българското таекуондо.

На това място подчертаваме, че единствено Българската федерация по таекуондо може да дава достоверна информация относно решенията на нейните органи.

Всичко друго няма нищо общо с истината и реалността.

Призоваваме да не се взема предвид друга информация.